Алексей Текслер провел премьер-министра по стенду Челябинской области на выставке «Россия»

Глава региона рассказал о проектах южноуральских предприятий с партнерами из СНГ

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел председателя правительства РФ Михаила Мишустина по стенду региона на выставке «Россия» в Москве. По словам главы Южного Урала, основная задача стенда — сломать стереотипы о Челябинской области как о сугубо индустриальном регионе. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Стенд рассказывает о достопримечательностях региона, его спортивной, научной и культурной жизни, а также о промышленном потенциале и достижениях в сельском хозяйстве. Особое внимание гостей экскурсии Алексей Текслер обратил на совместные проекты южноуральских предприятий с партнерами из стран СНГ.

Так, автозавод «Урал» закупает часть комплектующих в Республике Беларусь. Планируется, что в следующем году потребность в таких поставках вырастет на 28%. Белорусские запчасти используются, в частности, в новейшем арктическом автобусе «Урал-427701-75».

Тракторный завод «ДСТ-Урал» планирует локализовать производства в индустриальном парке «Костанай» (Казахстан). Там будут производить рамы, ходовые части тракторов, навесное оборудование, кабины и баки, а также собирать готовую технику.

Там же, в Казахстане, «Уральская металлообрабатывающая компания» планирует строительство трубного завода. Предприятие появится в Шымкенте или Актобе.

Два больших инвестпроекта реализовала действующая в регионе обувная фабрика. В 2019 году в городе Исфара Республики Таджикистан открылась производственная площадка по выпуску заготовки верха обуви. В текущем году в Худжанде заработала производственная площадка по выпуску готовой обуви. Мощность каждого предприятия составляет 12 тысяч пар.

Напомним, что выставка «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября — в День народного единства. Экспозиция будет работать полгода. День Челябинской области прошел на выставке 22 ноября. На презентации Алексей Текслер рассказал посетителям о Южном Урале, провел ряд переговоров и поведал молодежи, трудно ли быть губернатором.