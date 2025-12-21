Алексей Текслер провел новогодний прием для юных талантов и детей участников СВО

Праздник для ребят устроили в лучших русских традициях

В преддверии Нового года в резиденции губернатора Челябинской области устроили настоящий праздник для 55 талантливых школьников и детей участников СВО со всего региона. Алексей Текслер пообщался с ребятами и похвалил их за достигнутые успехи, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Участниками традиционного праздника стали дети в возрасте от 10 до 13 лет, достигшие успехов в спорте, науке, творчестве.

«Вы все большие молодцы, на вас действительно равняются ваши сверстники. Родные, близкие, ваши наставники рады за вас. Но останавливаться нельзя. Нужно идти вперед, достигать еще больших высот. Несмотря на все нынешние промежуточные хорошие результаты, вам еще многое предстоит сделать, чего я вам от всей души желаю»,— обратился к ребятам Алексей Текслер.

Также глава региона подчеркнул, что 2026 год объявлен Годом единства народов, а Челябинская область, как и вся Россия, — многонациональная и дружная.

«Мы все — одна большая дружная семья, а все начинается с семьи. Поэтому любите своих родных и близких»,— добавил Алексей Текслер.

После обращения губернатора начался праздник с выступлением музыкантов, Деда Мороза и Снегурочки. Ведущим, а впрочем, и звездой вечера стал популярный блогер Леша Янгер. Ребята охотно фотографировались с ним и брали автографы.

Частью праздника стала тематическая викторина, в ходе которой школьники и их наставники показали, насколько хорошо они знают историю родного края и России в целом.

Конечно же, ребятам вручили подарки.

В завершении праздника Алексей Текслер пожелал ребятам слушаться родителей, двигаться вперед и не бояться трудностей.

«Преодолевать трудности и закалять характер — это то, что необходимо для взрослой жизни. С наступающим Новым годом!».