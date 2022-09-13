Алексей Текслер провел личный прием жителей Челябинской области

Принят ряд важных для небольших территорий решений

Накануне, 12 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием южноуральцев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, Владимир Машуков из Сима обратился к Текслеру по вопросу благоустройства экологической тропы в границах памятника природы Челябинской области — Симского пруда и Жуковой Шишки. Эту тропу уже обустраивают в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Челябинской области».

«Знаю, что это очень красивое место. Я поддерживаю проект. С руководством Ашинского района обсудим, какие еще есть варианты развития Сима. Экотуризм — это очень перспективное направление. Сим знаменит еще и тем, что здесь родился Игорь Курчатов. Нам нужно продвигать эту историю. Сейчас дорогу полноценную делаем, четырехполосную, М-5 в обход Сима. Наши жители будут приезжать, рядом Башкирия. А проект экологической тропы станет частью развития, туристы подтянутся. Спасибо за вашу активную гражданскую позицию»,

— заметил Алексей Текслер.

Ольга Кувалдина из поселка Боровое Красноармейского района попросила главу региона восстановить транспортное сообщение с Челябинском. В итоге транспорт начнет курсировать уже со второй половины сентября. Министерство дорожного хозяйства и транспорта области уже проработало вопрос организации межмуниципального маршрута, проходящего через Боровое, с компенсацией выпадающих доходов перевозчику за счет средств областного бюджета.

Жительница Карабаша Ольга Герман задала главе региона вопрос по переселению из ветхо-аварийного жилья. Ее дом был признан аварийным в 2014 году.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе доложил губернатору, что в настоящее время администрацией города планируется расселение дома, где живет Ольга Герман, в новый, введенный в эксплуатацию в августе этого года. Документы находятся в стадии оформления. Ключи новым владельцам квартир передадут в конце сентября — начале октября.

«Предварительно поздравляю вас с будущим новосельем. Вы долго ждали, но в последнее время в Карабаше начали строить новые дома, город бурно развивается, ситуация меняется. Скоро откроется новый бассейн, который также просили жители», — пообещал Алексей Текслер.

Индивидуальный предприниматель из Сосновского района Алексей Филиппов обратился к главе региона с проблемой качества сотовой связи и мобильного интернета в деревне Ключи.

«Мы активно в течение нескольких лет реализуем программу по подключению малых населенных пунктов к мобильной связи, подключаем социальные объекты. Согласен, что для качества жизни сегодня один из важнейших вопросов — наличие сотовой связи и мобильного интернета. Без этого говорить о комфорте не приходится. Вопрос будет решен»,

— пообещал Текслер.

В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» 2.0″ в деревне Ключи планируется строительство базовой станции 2 и 4G. В результате населенный пункт будет обеспечен сотовой связью и доступом к сети интернет до конца года.