Алексей Текслер провел итоговое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Челябинской области

На заседании обсудили подготовку к новогодним и рождественским праздникам

В совещании участвовали представители федеральных ведомств, силовых структур и региональных министерств. Губернатор подчеркнул необходимость обеспечения безопасности на детских мероприятиях и подготовки инфраструктурных объектов к праздникам, включая бесперебойное теплоснабжение и надежную работу электрических сетей, сообщили в правительстве региона.

Алексей Текслер отметил важность антитеррористической защищенности мест массового скопления людей и призвал к межведомственному взаимодействию.

«Необходимо завершить все подготовительные работы до начала новогодних каникул. Особое внимание — антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и готовности всей инфраструктуры к погодным условиям. Поэтому, коллеги, прошу обеспечить тесное межведомственное взаимодействие по обозначенным выше направлениям. Также надо быть в постоянном контакте с людьми, информировать их о ситуации, о возможных инцидентах. Важно, чтобы во время новогодних каникул работала система обратной связи», — обратил внимание Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор поручил:

— организовать своевременный вывоз твердых отходов;

— обеспечить работу объектов социальной инфраструктуры;

— минимизировать время решения возникающих проблем;

— проводить профилактическую работу против мошенничества.

Все меры направлены на то, чтобы новогодние праздники прошли спокойно и безопасно.

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