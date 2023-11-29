Алексей Текслер проведет прямую линию с жителями Челябинской области 5 декабря

Южноуральцы уже могут задавать вопросы главе региона

5 декабря, во вторник, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет прямую линию с жителями региона и ответит на волнующие их вопросы. Посмотреть трансляцию, которая начнется в 12:00, можно будет на всех ресурсах медиахолдинга «Первый областной».

Начать задавать вопросы жители Челябинской области могут уже с сегодняшнего дня. Сделать это можно по телефону горячей линии 8 (800) 500-74-50, а также на сайте спроситекслера.рф, нажав на активный баннер «Отправить видеообращение» и заполнив обратную форму, либо нажав на баннер «Задать вопрос» и заполнить необходимые поля на сайте госуслуг. Вопросы будут принимать до окончания прямой линии.

Прямой эфир начнется в 12:00 по челябинскому времени. Посмотреть трансляцию можно на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv, в сообществах медиахолдинга «Первый областной» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в телеграм-канале «Смотри ОТВ».

В 2022 году на прямую линию с губернатором, которая прошла 14 декабря, поступило около 6300 вопросов. Они касались мобилизации, мер поддержки военнослужащих, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городов и сел, капитального ремонта школ и детских садов, и многого другого. Алексей Текслер прямо в эфире давал поручения главам районов и городов разобраться в тех или иных проблемах. Большая их часть в результате была решена.