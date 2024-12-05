Алексей Текслер проведет прямую линию с южноуральцами

Начался сбор вопросов и обращений

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет прямую линию с жителями региона, сбор вопросов открыт на специальном сайте и по телефону горячей линии, сообщает пресс-служба главы региона.

«Мне важно ответить на ваши вопросы, разобраться в конкретных проблемах и ситуациях, определить, где усилить работу органов власти», — обратился глава региона к землякам.



Обращение для прямой линии с губернатором можно оставить несколькими способами:

• Зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл.

• На сайте спроситекслера.рф нажать на активный баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу «Госуслуг». Заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона.

• По телефону горячей линии 8-800-500-74-50.

Вопросы будут приниматься с 5 по 11 декабря. По окончании прямой линии сбор вопросов будет завершен.

В 2024 году прямая линия будет совмещать несколько форматов: традиционный — ответ на вопросы южноуральцев в прямом эфире, также в прямой линии примут участие представители ведущих областных и муниципальных СМИ.

Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером будет транслироваться:• на официальных страницах губернатора в соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;• в эфире телеканалов «Россия 24», «Урал 24», ОТВ, 31 канал, «Урал1»;• в группах медиахолдинга «ГранадаПресс», «Первый областной»;• в социальных сетях правительства Челябинской области и паблике Центра управления регионом;• на радиостанциях «Радио России Южный Урал» и «Бизнес ФМ Челябинск».