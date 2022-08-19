Алексей Текслер проконтролировал благоустройство и строительство жилья для сирот в Нагайбакском районе

В 2021‑м площадь в райцентре — Фершампенуазе — вызвала критику губернатора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки проконтролировал исполнение данных в 2021 году поручений по благоустройству площади имени Ленина в административном центре Нагайбакского района — Фершампенуазе, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Напомним, в июле 2021 года глава региона остался недоволен видом главной площади райцентра и поручил проработать вопрос ее благоустройства.

В прошлом году площадь успели заасфальтировать. В 2022 году отремонтировали памятник Ленину и трибуну, частично демонтировали старое фигурное ограждение, подготовили место под скамейки. Закончить все работы должны к 1 сентября. Но сейчас площадь выглядит бедно.

«Ощущение незавершенности. Подумайте над озеленением. Заасфальтировали, и что теперь?» — обратился Текслер к Ивану Сурменеву.

Глава района заверил губернатора, что в следующем году все станет гораздо лучше. Но так и не смог предъявить дизайн-макет окончательного варианта площади. Губернатор поручил министру строительства Юлию Элбакидзе помочь району с дизайнерами.

Еще один пункт программы губернатора в Фершампенуазе — стартовавшее строительство трехэтажного дома для детей-сирот на 53 квартиры. Очередь имеющих право на жилье сирот в Нагайбакском районе насчитывает 58 человек. До сих пор местные власти пытались решить вопрос покупкой вторичного жилья, пока в конце 2021 года главе района Ивану Сурменеву не пришлось признать: продаваемой «вторички» в муниципалитете просто нет.

В 2022 году конкурс на строительство дома выиграло московское АО «Ойкумена».

На сегодня на одной секции дома обустроен цоколь, на двух завершен фундамент. По проекту дом должен быть сдан в эксплуатацию в июле 2024 года. Но застройщик пообещал губернатору закончить уже в декабре, к ближайшему Новому году.

«Проект знаковый для района, здесь 12 лет не строилось многоквартирное жилье. К Новому году сироты должны въехать, надеюсь на вас», — обратился Алексей Текслер к представителю подрядчика.