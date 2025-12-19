Алексей Текслер прокомментировал итоги большой пресс-конференции президента

И назвал приоритетные темы для Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал итоги большой пресс-конференции президента Владимира Путина.

Одним из ключевых вопросов, затронутых в эфире, стала судьба недостроенного спортивного зала в селе Джебек Карталинского округа. Текслер сообщил о планах по скорейшему решению проблемы:

«Сейчас округ ведет судебную тяжбу по передаче объекта в свою собственность. И сразу после передачи объекта на баланс муниципалитета появится юридическая возможность его достроить, что немедленно будет сделано — объект в высокой степени готовности».

Особое внимание губернатор уделил вопросам социальной поддержки, подробно освещенным президентом.

«Для Челябинской области это важные, актуальные вопросы. У нас работают дополнительные меры поддержки, и мы, конечно, продолжим создавать все условия для семей, решая демографические задачи нашей страны», — отметил он.

Алексей Текслер также подчеркнул важность программ реинтеграции участников специальной военной операции, положительно оцененных Путиным. Он рассказал о региональной инициативе:

«У нас есть своя региональная программа „Герой Южного Урала“. Ребята уже в следующем году закончат обучение и пойдут работать уже на гражданскую службу, развивать, помогать развивать нашу страну».

В заключение губернатор подтвердил готовность региона выполнять поставленные задачи.

«Челябинская область продолжает работать на победу и решать все задачи, которые ставит перед нами президент нашей страны», — резюмировал Алексей Текслер.