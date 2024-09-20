Алексей Текслер произнес слова присяги

Губернатор пообещал верно служить народу





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На торжественной церемонии Алексей Текслер произнес слова присяги, держа руку на Уставе Челябинской области.



«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Челябинской области: верно служить народу, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав (Основной закон) Челябинской области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности для процветания Челябинской области!» — сказал Алексей Текслер.

Со вступлением в должность губернатора поздравил и надел нагрудный знак губернатора Челябинской области на Алексея Текслера председатель Законодательного собрания Олег Гербер.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак поздравил губернатора.

«Итоги выборов, которые состоялись, говорят о высочайшей поддержке жителей области действующему губернатору. Большая, огромная работа была проделана. Те обещания, которые были даны пять лет назад, — они исполняются. Жителям видно, что регион развивается. Уверен, что и в ближайшие пять лет под руководством Алексея Леонидовича регион будет идти вперед и будут достигнуты социально-экономические показатели, которые были поставлены», — сказал Александр Новак.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев также озвучил Алексею Текслеру поздравления и отметил его работу и развитие региона.

«Челябинская область не только уверенно сохраняет экономические позиции, но и из года в год демонстрирует рост основных показателей», — заметил Владимир Якушев.

