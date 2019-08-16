Алексей Текслер проинспектировал Увельский район

В завершении поездки глава региона передал властям района папку с проблемами, волнующих жителей.

Сегодня, 16 августа, Алексей Текслер с рабочим визитом отправился в Увельский район. Там глава региона проверил подготовку местных школ к новому учебному году, ход строительства спортивного комплекса для инвалидов, ремонт детского сада в Кичигино, а также ознакомился с проблемой неприятного запаха, виной которого стал местный завод.

В Увельском районе идет стройка спортивного комплекса. Стоимость этого объекта составляет 50 миллионов рублей, из областного бюджета выделено 40 миллионов рублей. По словам местных чиновников, строительство идет по плану, сдадут уже в марте 2020 года. Здесь же Алексей Текслер осмотрел зал для занятий людей с ограниченными возможностями. Жители Увельского просят главу региона выделить деньги на новый тренажер. Глава Челябинской области сказал, что займется этой ситуацией.

В Увельском районе Алексей Текслер проинспектировал и строительство нового логистического комплекса. Его делает компания «Увелка», чтобы увеличить производство овсяных хлопьев и переработку овса.

Также Алексей Текслер совершил очередной «разворот» и отправился в село Кичигино. В местной школе не успевают до 1-го сентября закончить ремонт. Об этом ему написали в Инстагарм-аккаунте. Но директор школы обещает, что к началу учебного года почти все будет готово.

Не успевают доделать ремонт и в детском саду в Увельском. Алексей Текслер дает распоряжение увеличить количество рабочих и ускорить процесс.

«Дети не должны страдать из-за задержки подрядчика»,— отметил глава региона.

Глава Челябинской области заглянул и в местную школу искусств: здание нуждается в ремонте. Алексей Текслер обещает направить 24 миллиона из областного бюджета на реставрацию, чтобы в следующем году школу отремонтировали.

После глава региона встретился с жителями. Там сельчане пожаловались на зловонный запах, который исходит от местного завода. Предприятие занимается утилизацией животных. Глава региона поставил собственникам завода жесткие условия.

«Месяц на то, чтобы эту проблему решить. Я руководство предприятия предупредил. Либо эта проблема решается, либо такие предприятия не будут существовать, пока не будет полностью решена проблема экологии», — заявил Алексей Текслер.

А сразу после встречи с жителями Алексей Текслер передал традиционную папку с проблемами главе Увельского района.