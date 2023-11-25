Алексей Текслер проинспектировал стройку детского центра «Абзаково»

Школьники будут проживать и получать знания в комплексе в пригороде Магнитогорска весь учебный год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает работать в Магнитогорске. Сегодня, 25 ноября, он ознакомился с ходом строительных работ на территории детского загородного комплекса «Абзаково», где в будущем будут проживать и учиться школьники с 7 по 11 классы. К маю 2024 года подрядчик планирует завершить реконструкцию четырех зданий, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

На сегодняшний день в детском загородном комплексе «Абзаково» ремонтируют два корпуса: в одном ведется внутренняя отделка здания и монтируют сантехнику, во втором внешняя и внутренняя отделки уже завершены и идет монтаж ограждения. Параллельно ведутся работы по обновлению спортивного корпуса с общежитием и благоустройство территории.

«По проекту к маю 2024 года в „Абзаково“ планируется полностью завершить реконструкцию четырех зданий. На заключительном этапе работ будет построен жилой корпус, рассчитанный на 300 мест, где также разместятся центр восстановительной педиатрии и крытый бассейн. На базе комплекса создадут образовательное учреждение с углубленным изучением профильных предметов. В соответствии с поручениями президента Владимира Путина, для каждого ребенка будет выстроена индивидуальная траектория обучения, включающая как изучение школьных предметов, так и подобранную по интересам внеурочную деятельность»,— рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

На протяжении всего учебного года школьники с 7 по 11 классы будут проживать в лагере, получать школьное образование и проходить углубленную программу по инженерно-техническим, творческим и научным направлениям. Преподавать их будут педагоги южноуральских университетов.

«Мы начинаем развивать направление инженерных классов. Для этого направления многое от педагога зависит, от программы. Подготовка должна быть серьезной. Самое главное — заинтересовать ребенка»,— сказал Алексей Текслер.

Создание инженерных классов губернатор Алексей Текслер инициировал минувшим летом. Десять классов откроются уже в этом году.