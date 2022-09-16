Алексей Текслер проинспектировал ФОК в Аргаяше и раскритиковал главу за детсад в Кулуево

Глава Аргаяшского района оправданий не нашел

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает работу в Аргаяшском районе. В рамках рабочего визита глава региона осмотрел действующий физкультурно-оздоровительный комплекс в Кулуево, строящийся ФОК в Аргаяше и раскритиковал главу района за безынициативность в плане ремонта детского сада. Подробности передает корреспондент Первого областного информагентства.



ФОК в Кулуево стоял разрушенным 30 лет. После поручения Алексея Текслера в комплексе провели капитальный ремонт: обновили системы электроснабжения, отопления, вентиляции, водопровод и канализацию, перестелили полы. Сегодня здесь работают секции футбола, волейбола, баскетбола, самбо, фитнеса, тенниса, шахмат, стрельбы из национального лука. На территории есть еще и хоккейная коробка. Занимаются здесь 450 жителей Кулуево и соседних населенных пунктов.

После осмотра ФОКа в Кулуево губернатор сделал свой фирменный «разворот»: отреагировал на обращение работников местного детского сада и решил сам осмотреть учреждение.

Педагоги рассказали, что детсад в плохом состоянии. Они в курсе, что в Кулуево планируется строительство нового дошкольного учреждения, но утверждают, что и старый садик еще послужит дошколятам: просто нужен ремонт.

Оказалось, что в здании детского сада проблемы с протекающей кровлей, а на веранде дырявый пол.

«Очевидно, что садик находится в плохом состоянии. Это значит, что местные власти должны подготовить смету, заявиться в региональную программу. А дальше была бы моя работа. Это было сделано?» — спросил Алексей Текслер у главы района Игоря Ишимова.

Руководитель муниципалитета неуверенно ответил, что местные власти делали упор на будущий новый детсад.

«Новый — это хорошо, но раз дети сюда ходят, значит, здесь должны быть хорошие условия. Я отправлю сюда комиссию Минобра», — резюмировал губернатор.

В Аргаяше губернатор осмотрел место строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Здесь будет два бассейна, взрослый и детский, тренажерный зал. Подрядчик оказался знакомым: работы ведет ООО «Реворк». Пока на месте будущего ФОКа только установлено свайное поле, работают экскаваторы. А рядом скоро разместится новый парк, вместе с комплексом он сформирует объединенную территорию для отдыха и занятий спортом.

«Когда узнал, что вы подрядчик, понял, что все будет хорошо, скорее всего. Такое у меня к вам отношение. Этот ФОК — объект для Аргаяша знаковый. Хотел бы сам принять участие в открытии», — обратился Алексей Текслер к представителям «Реворка».

Губернатор заодно напомнил, что давал задание «научиться открывать объекты благоустройства до 1 августа» — чтобы жители успели попользоваться новыми парками, скверами и комплексами до наступления холодов. Подрядчика это не смутило: он пообещал сдать объект уже в мае 2023 года.