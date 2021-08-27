Алексей Текслер прогулялся по обновленному парку в Снежинске

Глава региона пообщался с жителями и выслушал их мнения и жалобы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня работает в Снежинске. В южноуральской «запретке» он лично посмотрел, как идет благоустройство местного парка культуры и отдыха, который расположен на берегу озера Синара. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». К концу августа здесь полностью благоустроили набережную: прогулочную часть вымостили тротуарной плиткой, оборудовали велодорожки, детскую и спортивную площадки, установили скульптуры.

«Отдельным поводом для гордости мэрии служат отсыпанный пляж, новенькие кабинки для переодевания и лодочная станция. Пройдясь по набережной, губернатор попробовал воду рукой. Но сегодня на Синаре ветер, волны, так что и вода прохладная», — рассказывает с места событий корреспондент ИА «Первое областное».

По словам замначальника управления строительства Снежинска Светланы Земляной, на очереди обустройство входной группы, освещение, установка стационарных павильонов, арт-объектов и малых форм.

Глава региона решил узнать и мнение горожан. Навстречу Алексею Текслеру попались две пенсионерки, которые со словами благодарности и восторга отозвались об обновившемся парке: наконец-то у них появилось место для прогулок и отдыха.

Молодые мамы очень хвалят детскую площадку, но сразу жалуются на отсутствие туалета. По словам главы Игоря Сапрыкина, сейчас как раз оборудуется канализация. Губернатор распорядился взять этот недочет на заметку. Но в целом Текслер остался доволен.

«Деньги на благоустройство получают те муниципалитеты, которые проявляют активность. В этом плане вы молодцы, проект набережной тому доказательство», — отметил губернатор.

Корреспонденту Первого областного информагентства между тем местные жители пожаловались на вандалов, разрушающих свеженькое благоустройство. Лихачи на скейтах гоняют по парапету набережной, в каменном ручье уже ломали насос. Так что благоустройство идет отчасти вопреки действиям маргиналов.

Отметим, 20 августа 2021 года на сайте администрации Снежинска появилось заявление главы городского округа о том, что контракт с одним из подрядчиков будет расторгнут.

«Работа будет оплачена в соответствии с выполненным объемом (чуть больше 50%). Мы надеемся, что до конца августа подрядчик „доведет до ума“ постамент под арт-объект „Спираль вечности“. Установит и подключит новые павильоны. Заасфальтирует дорогу от перекрестка ул. Комсомольская — пр. Мира до ротонды. Восстановит нарушенное благоустройство. Сооружение искусственного водоема в ПКиО будет выведено в новый контракт, который мы планируем реализовать в следующем году», — заявил неделю назад глава Снежинска Игорь Сапрыкин.

Сегодня губернатор лично убедился, что работы в парке не остановлены.