Алексей Текслер прогулялся по ночному Магнитогорску перед #БольшойИнспекцией

Губернатор прибыл в город сегодня скоростным поездом «Ласточка».

Губернатор Челябинской области 17 декабря вечерним поездом «Ласточка» отправился в Магнитогорск. На завтра у Алексея Текслера в городе запланирована рабочий объезд. Но начать глава региона решил не откладывая. Сразу с поезда он отправился осмотреть благоустройство, которое было сделано за последнее время. Компанию Алексею Текслеру составил мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

«Приехал в Магнитогорск. Сразу отправился в объезд по объектам благоустройства», — написал в своем инстаграме губернатор.

Посетил Алексей Текслер и сквер у Вечного огня, который также преобразился. Ночная прогулка по Магнитогорску плавно перельется в #Большую Инспекцию, которая ждет город 18 декабря.

После прошедшей пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным в плане объезда губернатора Челябинской области появился еще один пункт.