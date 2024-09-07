Алексей Текслер проголосовал в родной школе на ЧМЗ

По его словам, это уже традиция

Губернатор Алексей Текслер проголосовал на избирательном участке в своей родной школе № 92 в Металлургическом районе Челябинска. Компанию ему составила супруга Ирина Текслер.

«Я по традиции голосую в школе, в которой пошел в первый класс, здесь мой двор, все мое — родное», — рассказал он.

Алексей Текслер добавил, что считает выборы одним из важнейших событий в жизни области:

«У жителей есть реальная возможность проголосовать за будущее. Поэтому еще раз хочу пригласить всех жителей приходить на выборы и сделать свой выбор. Я его уже сделал. Вместе с супругой мы проголосовали за развитие нашего региона».

Напомним, участки для голосования будут открыты 7 и 8 сентября с 8 утра до 8 вечера. На пост губернатора Челябинской области претендуют четыре кандидата: Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев («Зеленая альтернатива»), Алексей Текслер («Единая Россия»). Главу региона выбирают на пять лет.