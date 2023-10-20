Сегодня, 20 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о продлении срока государственной службы Сергею Лихачеву. Он продолжит занимать должность министра экологии региона еще один год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В соответствии с Федеральным законом „О государственной гражданской службе Российской Федерации“: продлить срок государственной гражданской службы Лихачеву Сергею Федоровичу по 21 октября 2024 года», — говорится в документе.
Напомним, что Сергей Лихачев возглавляет Министерство экологии Челябинской области с мая 2018 года. До этого он занимал пост декана факультета экологии ЧелГУ. Кроме того, Сергей Лихачев имеет степень доктора биологических наук.
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