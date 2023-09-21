Алексей Текслер призвал южноуральцев пройти бесплатную диспансеризацию

Губернатор запустил опрос об актуальности медобследования среди жителей региона

Губернатор Алексей Текслер призвал жителей Челябинской области пройти бесплатную диспансеризацию. В своем телеграм-канале он разъяснил, какие заболевания можно обнаружить в ходе проверки.

До 39 лет обследование проводят раз в три года, а после 40 — каждый год.

«Далеко не все жители такой возможностью пользуются. Кто-то, думаю, до сих пор не знает о диспансеризации, кто-то откладывает „на потом“. Допускаю, что некоторые считают обследования неэффективными или столкнулись с формальным подходом», — отметил губернатор.

Он пояснил, что зачастую люди путают диспансеризацию и ежегодные профосмотры. Именно диспансеризация призвана обнаружить болезни, которые лидируют в статистике: сердечно-сосудистые болезни, онкологию, сахарный диабет.

«Такую возможность стоит использовать, и делать это лучше регулярно. Сейчас для удобства тех, кто работает, пройти диспансеризацию можно и в вечернее время, и по субботам», — отметил Алексей Текслер.

В своем телеграм-канале он запустил опрос среди подписчиков «Проходите ли вы диспансеризацию?». Пока лидирует ответ «Знаю, но не прохожу».

Напомним, на минувшем областном совещании с главами районов и городов и членами кабмина глава региона поручил организовать для жителей больше возможностей для прохождения диспансеризации. Особое внимание поручено уделять пенсионерам и людям пожилого возраста.

Кстати, вчера, 20 сентября, была четвертая годовщина работы Алексея Текслера на посту губернатора Челябинской области. Специально к этому дню ИА «Первое областное» собрало пять историй о том, как решения губернатора изменили жизнь южноуральцев.