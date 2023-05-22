Алексей Текслер призвал южноуральцев проголосовать за объекты благоустройства

Губернатор Челябинской области рассказал о плюсах программы

Почти 600 тысяч жителей Челябинской области уже проголосовали за объекты благоустройства в 2024 году. До конца выборной кампании остается меньше десяти дней. Губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале отметил, что в этом году голосование идет очень активно, а благодаря программе новые места отдыха появились впервые за десятилетия.

«Мы делаем акцент на развитие городской среды по всей области, поэтому в программе участвуют все города и районы, что позволило изменить облик наших муниципалитетов к лучшему. За несколько лет в регионе появились современные объекты благоустройства — скверы и парки, пешеходные пространства и набережные. В ряде территорий новые места отдыха и прогулок появились впервые за десятилетия», — написал Алексей Текслер.

Он отметил, что приоритеты в благоустройстве определяют сами жители, голосуя за конкретные проекты, что очень важно, поскольку когда горожане и сельчане участвуют в выборе объектов, то у них возникает чувство сопричастности к общему делу. А когда видят результат, то испытывают гордость за малую родину.

По словам Алексея Текслера, в этом году жители региона активно принимают участие в голосовании: на сегодняшний день свой голос отдали уже больше 566 тысяч южноуральцев. Но принять участие в голосовании губернатор призвал всех жителей региона.

Также Алексей Текслер отметил, что у строителей наступила горячая пора, так как глава региона поставил задачу выполнить все работы по выбранным в прошлом году объектам до сентября, чтобы жители могли оценить результат.

Ранее принять участие в голосовании южноуральцев призвала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.