Алексей Текслер призвал южноуральцев голосовать за лучшие проекты региона

В России стартовал проект Достижения.РФ

Челябинская область принимает участие в масштабном федеральном проекте Достижения.РФ. На одноименном сайте регионы демонстрируют то, чем местные жители могут по праву гордиться. Глава Челябинской области Алексей Текслер призвал южноуральцев поддержать родной край и участвовать в онлайн-голосовании.

«Проект — один из важных этапов подготовки к международной выставки „Россия“, которая откроется на ВДНХ 4 ноября по указу президента Владимира Путина. Наша Челябинская область также принимает участие. Для голосования отобрали 19 достижений области за последние 20 лет. Это наши успехи из разных сфер — промышленность, медицина, культура, спорт. И многое другое», — пояснил губернатор.

Отдать свой голос за Челябинскую область можно на сайте достижения.рф, раздел «Достижения регионов».