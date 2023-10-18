Алексей Текслер призвал усилить работу по вакцинации южноуральцев от гриппа

Прививочная кампания на Южном Урале идет с конца августа

Алексей Текслер поручил главам территорий и областному Минздраву усилить работу по вакцинации жителей региона от гриппа, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Тему вакцинации губернатор поднял на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

Сделать прививку от гриппа жители региона могут в прививочных кабинетах своих поликлиник, а также в частных медицинских центрах. Кроме того, иногда государственные поликлиники проводят выездные акации в ТРК — правда, здесь прививают исключительно взрослых.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно лечиться от гриппа, чтобы не было тяжелых осложнений.



Также Алексей Теслер потребовал от глав проактивной работы по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Губернатор заметил, что под строительство фельдшерско-акушерских пунктов необходимо предоставлять удобные для жителей участки.

О ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение» Алексей Текслер поручил информировать людей активнее.