Алексей Текслер призвал уберечь южноуральцев от идеологов терроризма

Обманным путем службы Украины пытаются ввести общество в деструктивную деятельность

Губернатор Алексей Текслер обсудил вопросы антитеррористической защиты Челябинской области, соответствующее заседание комиссии он провел сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона призвал усилить разъяснительную работу с населением о попытках вовлечения в террористическую деятельность.

В повестке заседания были вопросы безопасности детей с начала учебного года. Так, во всех школах региона пройдут соответствующие учения. Алексей Текслер напомнил и о предстоящих в ближайший месяц в области значимых событиях.

«В первую очередь, начало нового учебного года — это безопасность и антитеррористическая защищенность. Плюс начинается большой электоральный цикл: выборы президента, в сентябре этого и следующего года единый день голосования в области, День города. Каждое из таких событий требует от нас координации в части обеспечения правопорядка. Плюс не забываем про профилактическую работу со всеми группами населения», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор заострил внимание на безопасности транспорта и военных комиссариатов. Граждан России пытаются вовлечь в деструктивную деятельность, в том числе путем угроз и обмана. Занимаются этим украинские службы. Алексей Текслер отметил важность работы с населением. Нужно разъяснять людям причины и правовые последствия контакта с террористами.

«Требуется вести постоянную разъяснительную работу, в том числе в рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Важно доводить до людей сведения о противоправном характере подобных агрессивных действий и возможной ответственности, а также информировать о признаках вовлечения в деструктивную деятельность», — отметил губернатор.

Отдельно Алексей Текслер обратил внимание на резонансные события в ряде регионов. Речь идет о пожарах на складах, в ТРК и так далее. Это повышает тревожность в обществе. Губернатор поручил главам провести работу с собственниками подобных объектов:

«Сейчас обращаюсь к главам. Коллеги, вы лучше всех знаете эти объекты. Вам необходимо организовать взаимодействие и провести соответствующую работу».