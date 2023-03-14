Алексей Текслер призвал уберечь молодежь от деструктивных субкультур

Губернатор поднял этот вопрос на заседании антитеррористической комиссии

Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить профилактическую работу в учебных заведениях, чтобы дети и подростки не примыкали к субкультурам деструктивной направленности. На первом в этом году заседании антитеррористической комиссии губернатор напомнил, что школьники особенно подвержены негативному влиянию некоторых молодежных группировок, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Особую актуальность данная тема приобретает в свете активизации на территории страны и нашего региона представителей различных молодежных субкультур, в том числе деструктивной направленности. Повторюсь, сегодня мы отдельно этот вопрос рассмотрим. Он крайне актуален», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также на совещании обсудили тему антитеррористической защищенности отдельных объектов топливно-энергетического комплекса и объектов ядерно-оружейного комплекса Челябинской области. Глава региона акцентировал внимание на том, что нужно вести работу на всех уровнях управления — от хозяйствующих субъектов до муниципалитетов и региональных и правоохранительных структур.