Алексей Текслер призвал Росатом развивать здравоохранение закрытых городов

Кроме того, глава региона попросил госкорпорацию вкладывать в образование и в благоустройство южноуральских ЗАТО

Алексей Текслер принял участие в V Форуме городов высокого научного и технического потенциала, сообщает в пятницу, 27 августа, пресс-служба правительства Челябинской области.

В этом году в фокусе внимания участников форума были муниципальные образования, которые находятся в зоне социальной ответственности крупных государственных российских компаний. Алексей Текслер отметил проблемы закрытых административных территорий. Одна из них — здравоохранение.

«По данным социологических опросов, этот вопрос является ключевым. Мы договорились, что Росатом наравне с регионом включится в проблематику. Тогда у нас будет возможность принимать более активное участие в работе Федерального медико-биологического агентства, которое организует процесс здравоохранения во всех ЗАТО», — сообщил Алексей Текслер.

Также глава региона заметил, что закрытые города — это вопрос обороноспособности страны, вопрос лидерства в научно-исследовательской работе. Текслер считает, что задача Росатома и правительства Челябинской области — обустраивать городскую среду, поднимать на более высокий уровень здравоохранение и образование в таких территориях.

Напомним, в сентябре 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Челябинской областью и Росатомом, выполнение условий которого контролирует губернатор. Системное сотрудничество Челябинской области с госкорпорацией «Росатом» основано на совместной работе по развитию трех атомградов.