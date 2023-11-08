Алексей Текслер призвал расследовать каждое преступное вмешательство в работу транспорта

Глава региона провел встречу с начальником транспортной полиции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с начальником Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте Сергеем Кокшаровым. Во время разговора он отметил, что каждое незаконное вмешательство в работу транспортной инфраструктуры должно быть расследовано, также необходимо регулярно вести профилактическую работу, передает пресс-служба главы региона.

«Нужно делать все необходимое, чтобы вместе пресекать все возможные правонарушения, в первую очередь террористического характера, на объектах транспортной инфраструктуры», — отметил Алексей Текслер.

Также губернатор подчеркнул, что вопросы транспортной безопасности стали особенно актуальными в условиях СВО.

«Через наш регион проходят основные транспортные магистрали, в частности Транссиб. Наши оборонные предприятия и снабжаются, и отправляют свою продукцию по транспортным коридорам», — пояснил глава Южного Урала.

Ранее в Челябинской области было принято решение усилить видеонаблюдение на объектах транспорта. Сейчас в областном центре ставят дополнительные камеры на железнодорожной инфраструктуре.