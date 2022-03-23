Алексей Текслер призвал привлечь к весенним субботникам все предприятия и жителей Челябинской области

На областном совещании с главами губернатор выделил задачи безопасности и подготовки к летнему сезону

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с главами, в ходе которого обратил особое внимание на подготовку к безопасному пропуску паводковых вод и новому пожароопасному сезону. Он поручил главам взять на контроль эту работу, оценить силы и средства, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Также губернатор акцентировал внимание на предстоящих весенних субботниках, которые стартуют 18 апреля.

«Необходимо максимально привлечь к ним предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, конечно, пригласить жителей. Особое внимание обратить на ликвидацию несанкционированных свалок и на участки с невывезенным мусором», — уточнил Алексей Текслер.

Кроме того, ряд задач был поставлен социальному блоку правительства, в частности по организации детского досуга и летней оздоровительной кампании.

«Важно, чтобы в предстоящие каникулы вся сеть образовательных, культурных, спортивных, досуговых учреждений работала с детьми. Необходимо максимально вовлечь областные и муниципальные музеи, театры, центры дополнительного образования», — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, 21 марта в Челябинской области стартовала детская оздоровительная кампания. На эти цели в областном бюджете предусмотрено порядка 250 миллионов рублей, закуплено свыше 8 тысяч путевок. Главам муниципальных образований поставлена задача активизировать работу по информированию семей о возможности оздоровления детей за счет областного бюджета.

Также Алексей Текслер выделил вопрос организации в муниципалитетах рейтингового голосования по объектам проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год. Голосование запланировано с 15 апреля по 31 мая на единой платформе. Глава региона потребовал шире вовлечь жителей в отбор объектов для благоустройства.