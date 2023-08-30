Алексей Текслер призвал обеспечить безопасность в образовательных учреждениях Южного Урала

В Челябинской области проходят крупные антитеррористические учения

В правительстве Челябинской области обсудили готовность школ, детских садов и других образовательных учреждений к новому учебному году. Губернатор Алексей Текслер назвал жизнь и здоровье детей приоритетом номер один и поручил главам муниципалитетов и ответственных ведомств держать вопросы безопасности учащихся на особом контроле. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Послезавтра начнется новый учебный год для более чем 800 тысяч обучающихся — от детского сада до вуза. Для 46 тысяч южноуральских первоклассников прозвучит первый школьный звонок. Задача нас, взрослых, — сделать все необходимое, чтобы предстоящие для детей годы учебы были интересными, познавательными, насыщенными и, конечно, безопасными», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор добавил: персонал образовательных организаций, а также охранные предприятия должны четко понимать, как действовать при угрозе террористического характера. По всей России проводятся антитеррористические учения, на которых есть возможность отработать все действия до автоматизма.

Кроме того, главам муниципалитетов было дано поручение проконтролировать объекты, которые получили от ГУ МЧС России по Челябинской области предписания об устранении нарушений пожарной безопасности.

«Я давал поручения по модернизации и замене устаревшего и неисправного оборудования автоматических систем пожарной защиты в образовательных организациях. Соответствующая работа идет. Есть графики замены пожарной сигнализации, электропроводки там, где это необходимо. Эта работа в рамках графика должна проводиться еще в течение нескольких лет. Прошу ответственных лиц строго контролировать своевременное выполнение работ. Если появляется экономия, направлять средства на установку современных технических средств защиты школьных зданий», — отметил Алексей Текслер.

Контроль безопасности здоровья детей также ведет Роспотребнадзор, оценивая, насколько школы и детсады соответствуют санитарным требованиям.

Добавим, что образовательные учреждения Южного Урала прошли проверки надзорных органов и получили акты готовности территориальной комиссии.