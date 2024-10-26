Алексей Текслер призвал коркинцев не поддаваться на провокации

По его словам, любое нарушение закона будет наказано

Сегодня, 26 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба в Коркино призвал горожан действовать только в рамках закона и не поддаваться на провокации, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Не могу не коснуться темы противоправных действий, которые происходили на улицах, когда переворачивались машины, поджигались дома. Это очень серьезное нарушение закона, этого также допускать нельзя. При таких действиях могут страдать люди абсолютно невинные люди. Возникают серьезные угрозы жизни и здоровью граждан. Это в целом вызывает социальное напряжение в обществе. И впредь это не должно повторяться»,— сказал Алексей Текслер.

Он призвал коркинцев не поддаваться на провокации и подчеркнул, что на любые нарушения полиция будет реагировать так, как это положено по закону.

На заседании оперштаба Алексей Текслер также дал ряд поручений, в том числе детально разобраться в ситуации для предотвращения подобных ЧП в будущем.