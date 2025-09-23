Алексей Текслер призвал горожан голосовать за студенческие отряды Челябинской области

Этим летом в них трудилось 3500 ребят

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал горожан поддержать регион в конкурсе студенческих отрядов. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

«Мы гордимся молодежью Челябинской области! Наши студенческие отряды — это не просто активные ребята, а настоящее будущее региона. Сейчас важно поддержать их труд и энтузиазм на федеральном уровне», — написал Алексей Текслер.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что этим летом 3500 студентов из Челябинской области работали строителями, вожатыми, спасателями, проводниками, сотрудниками сервиса. Ребята трудились и на крупных предприятиях, во всероссийских детских центрах, отелях на юге России и в аэропорту Пулково.