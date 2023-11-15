Алексей Текслер призвал глав обеспечить готовность к зиме всей инфраструктуры области

Особое внимание — отоплению, дорогам и газификации

В ходе областного совещания с главами и Кабмином Алексей Текслер призвал участников обеспечить полную готовность дорог к зимнему сезону. Также на особом контроле — получение городами и районами паспортов готовности к отопительному сезону. Губернатор заострил внимание и на безопасности людей на водоемах, а также на ликвидации несанкционированных свалок.

«Снег выпадал достаточно приличный, определенные вопросы, нарекания были. Поэтому еще раз проведите всю необходимую работу, и как только потребность будет, сразу выводите технику», — поручил он.

Алексей Текслер акцентировал внимание на контроле темы отопления, горячего водоснабжения, электроэнергии и газификации. Он поручил главам поставить на личный контроль получение паспортов готовности к отопительному сезону, обеспечить устранение замечаний по ним. Особое внимание — ликвидации свалок. Как оказалось, в 17 территориях после расчистки несанкционированных мест скопления отходов мусор появился опять.

«Мало убрать, понятно, люди помнят, что там десятилетиями, с советских времен, они там существовали. Но мы договаривались вести разъяснительную работу, контрольные мероприятия и прочее. Не допускать! Свалку убрали, деньги потратили. Снова люди туда везут, никто внимания не обращает. Потом снова за деньгами придете, снова убирать? Мы продолжим, коллеги, ликвидацию свалок», — подчеркнул он.

Алексей Текслер напомнил, что на Платформе обратной связи идет голосование по объектам, где нужно провести работы в первую очередь. Но, по словам губернатора, к убранным свалкам возвращаться никто не будет. Главам необходимо срочно исправить ситуацию.

«И минэкологии при распределении следующих средств учитывать, если кто-то с этой задачей не справится, значит, будет за свои деньги это делать!», — резюмировал глава региона.