Алексей Текслер призвал активней привлекать новые кадры в закрытые города

В качестве примера активной работы губернатор привел Снежинск

Сегодня в Снежинске обсудили вопрос привлечения в «запретки» молодых специалистов. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и глава Челябинской области Алексей Текслер встретились с директором РФЯЦ-ВНИИТФ Михаилом Железновым. Один из перспективных шагов — создание образовательного кампуса, где могли бы работать и практиковаться магистранты из других регионов.



«Ядерный центр — это предприятие, от которого напрямую зависит безопасность нашей страны, и в текущих обстоятельствах это крайне важно. Мы обсудили проект „Новый Снежинск“: он позволит привлекать магистрантов из разных вузов страны. Они будут проходить здесь практику и даже трудоустраиваться на градообразующее предприятие. Программа уже начала воплощаться, и мы хотим ее дальнейшего развития»,— рассказал губернатор.

Напомним, что набор магистрантов по некоторым направлениям для РФЯЦ — ВНИИТФ начался в 2021 году. Такой подход позволит готовить ученых высшей квалификации для атомной отрасли и оборонно-промышленного комплекса.





Алексей Текслер также отметил, что не нужно забывать и о других вопросах, без которых привлечь молодые кадры в закрытые города становится заметно сложнее. В их числе — обеспечение жильем. В Снежинске, например, полным ходом идет строительство муниципального дома. Возводится рядом с городской поликлиникой. Здесь будут жить приезжающие специалисты, в том числе, врачи, учителя, а также очередники. Это будет панельная двухсекционная десятиэтажка 97-й серии на 90 квартир с лоджиями. Метраж квартир — от 27 до 70,3 «квадраттов». Дом строится из панелей челябинского завода КПДиСК.

«Мы выбрали именно это место для дома, поскольку получается существенная экономия на подключении к сетям. К тому же, это центральная часть города, очень удобно»,— пояснил глава Снежинска Алексей Пульников.

Завершить коробку здания и завести ее под крышу планируется в течение февраля. Параллельно будут вести монтаж инженерных сетей, окон, сантехники. Дом возводится на бюджетные деньги; выделено около 200 млн рублей. Закончить дом местные власти намерены к ноябрю текущего года.

«В Снежинске налажено четкое взаимодействие с региональными властями, градообразующим предприятием и муниципальными властями, такое взаимодействие дает результаты и мы видим их. Впечатление от посещения города у меня осталось положительное», — отметил Владимир Якушев по итогам визита в Снежинск.