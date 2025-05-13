Губернатор Челябинской области Алексей Текслер присвоил председателю Челябинского областного суда Вячеславу Малашковцу почетное звание «Заслуженный юрист Челябинской области». Постановление размещено на портале официальной правовой информации.
Глава региона отметил заслуги судьи в обеспечении прав и свобод граждан.
Напомним, в марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Вячеслава Малашковца председателем областного суда на второй шестилетний срок. Его кандидатура была одобрена Высшей квалификационной коллегией судей.