Алексей Текслер присвоил почетное звание председателю областного суда

Вячеслав Малашковец стал заслуженным юристом Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер присвоил председателю Челябинского областного суда Вячеславу Малашковцу почетное звание «Заслуженный юрист Челябинской области». Постановление размещено на портале официальной правовой информации.

Глава региона отметил заслуги судьи в обеспечении прав и свобод граждан.

Напомним, в марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Вячеслава Малашковца председателем областного суда на второй шестилетний срок. Его кандидатура была одобрена Высшей квалификационной коллегией судей.