Алексей Текслер присоединился к кремлевской «Елке желаний»

Губернатор исполнит заветные мечты двух детей из Красноармейского района и из ДНР

Сегодня глава Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании Государственного Совета. Темой обсуждения стала молодежная политика. Перед началом заседания губернатор стал участником акции «Елка желаний».

«Снял с елки шары с двумя детскими желаниями — Кирилла из Красноармейского района и Дмитрия из Макеевки Донецкой народной республики. Кирилл загадал игрушку, а Дима мечтает об умной колонке. Обязательно выполню желания ребят», — рассказал губернатор в своем телеграм-канале.

«Елка желаний» проводится и в Челябинской области. В нынешнем году будут исполнены пожелания не только детей нашего региона, но и ребят с подшефных территорий — Ясиноватой и Волновахи. Сегодня в рамках акции члены областного правительства отправили туда 60 новогодних подарков. Кроме того, 19 декабря в Ясиноватую и Волноваху отвезли 3785 сладких гостинцев.