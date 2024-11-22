Алексей Текслер принял участие во Всероссийском слете студенческих отрядов

Челябинская область в числе лидеров по развитию молодежного движения

Сегодня, 22 ноября, в Москве стартовал Всероссийский слет студенческих отрядов. Он посвящен 65-летию движения и 20-летию учреждения Российских студенческих отрядов (РСО). В мероприятиях слета в составе южноуральской делегации принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Перед торжественной церемонией открытия состоялось итоговое заседание оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий РСО, которое провела зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

«Благодарю руководство РСО и Вас, Татьяна Алексеевна, за то внимание, которое сейчас уделяется движению. Нет ничего важнее воспитания, в том числе трудового. Через всю работу студенческих отрядов красной нитью проходит патриотическое воспитание. Это по-настоящему здорово, и точно отвечает на те вызовы, которые есть сегодня. Всех от души поздравляю, и желаю РСО дальше активно развиваться», — обратился к присутствующим в зале Алексей Текслер.





В своем выступлении глава региона также подчеркнул заслуги регионального отделения РСО:

«Студенческие отряды Челябинской области с первого года активно принимали участие во всех главных трудовых стройках и десантах. Движение Челябинской области уже не один раз держало красное знамя лучшего отряда в своих руках. За последние 5 лет и мне удалось здесь на сцене Кремлевского Дворца держать это знамя. Очень этим горжусь. У нас, действительно, одна из крупнейших строек студотрядов — это „Мирный атом“ в Озерске», — уточнил губернатор.





По его словам, в этом году «Мирный атом» объединил студентов из 24 регионов страны. Уже несколько лет реализуется проект «Клиника», который в этом году стал международным благодаря участию в нем студентов из Беларуси.

За вклад в развитие студотрядов РФ и создание условий в области трудоустройства молодежи Алексей Текслер был награжден Благодарственным письмом Правительства РФ.





Вместе с делегацией Челябинской области глава региона также посетил интерактивную выставку регионов и партнеров РСО «65 лет на благо страны». На южноуральском стенде в Москве отражены ключевые достижения студенческих отрядов региона.