Алексей Текслер принял участие в жеребьевке тем для Детского экологического форума

В Челябинск приедут школьники из 18 регионов России

19 сентября в прямом эфире ТАСС прошла жеребьевка тем, которые в октябре представят в Челябинске участники первого российского Детского экологического форума. В посвященном будущему мероприятию брифинге принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и юные экологи Южного Урала, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Напомним, решение о проведении мероприятия в Челябинске было принято в феврале 2023 года во время встречи Алексея Текслера и директора фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяны Ковалевой. Как выяснилось сегодня, 19 сентября, заявки для участия подали школьные команды из 18 регионов России, в том числе с новых территорий — Донецкой и Луганской Народных Республик. Сам форум пройдет 19—20 октября.

Алексей Текслер, выступая перед будущими участниками, напомнил, что Челябинская область — регион, где сконцентрированы десятки промышленных предприятий, чья продукция крайне востребована в стране.

«Но у этого есть и оборотная сторона: большая нагрузка на окружающую среду. Наша задача — минимизировать ее. Предприятия уже подписали соглашения о сотрудничестве в сфере экологии, за последние годы ликвидирована челябинская свалка, мы активно развиваем экологически чистый транспорт. К тому же в области — более 3000 озер, три нацпарка, Ильменский заповедник, 142 особо охраняемых природных территории регионального значения. Поэтому реализация экологических программ для нас очень актуальна», — рассказал Алексей Текслер.

Глава региона также рассказал о специально разработанных для Южного Урала учебниках по практической экологии для начальной школы: уже третий год младшеклассники учатся по этим пособиям, объединяющим природоохранную и краеведческую темы.

Алексея Текслера поддержал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Депутат подчеркнул, что бережное отношение к природе нужно прививать людям с самого детства.

«Очень важно, что Алексей Леонидович выступил с инициативой проведения форума на челябинской земле. Челябинск станет центром притяжения детей со всей страны, мечтающих стать экологами. А рекультивация челябинской свалки — это настоящий трудовой подвиг. Хорошо, что вы не перестаете делать жизнь людей лучше с точки зрения экологии. Перед губернатором непростая задача: не переставать заниматься производством, ведь стране нужен каждый кусочек металла. И одновременно нужно не забывать экологию. Чем раньше мы детей погрузим в это направление, тем лучше. Ведь именно они — будущие руководители, в том числе губернаторы», — отметил Дмитрий Кобылкин.

Руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова рассказала, что в организованном ведомством конкурсе «Экология — дело каждого» участвуют много ребят из Челябинской области, и попросила организаторов экофорума постараться внушить юным участникам: экология — «это что-то хорошее и светлое, а не только про свалки».

Задания в рамках четырех треков: «Чистый воздух», «Чистая страна», «Чистая вода» и «Особо охраняемые природные территории и их разнообразие» среди команд случайным образом распределил компьютер. Челябинские школьники в ближайший месяц должны подготовить проект на тему «Разделяй и сохраняй», посвященную сбору отходов. Южноуральцев задача не смутила: участвующие в брифинге вместе с Алексеем Текслером подростки заявили, что тема им знакома, в регионе организован территориальный сбор отходов, проходят субботники и другие мероприятия по сбору мусора, так что с заданием ребята справятся.

«Это необычное событие. Для детей это будет возможность проявить себя, обменяться опытом, представить свои проекты. Уверен, что мы, взрослые, эти проекты будем реализовать в жизнь. Дети смотрят на все, что происходит, под своим углом, так, как и надо видеть, а не через шоры взрослых. Надеюсь, это поможет улучшить экологическую ситуацию в стране и вовлечь ребят в это важное дело. А что касается уральского гостеприимства, я это гарантирую!» — резюмировал Алексей Текслер.