Алексей Текслер принял участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта

Владимир Путин поручил главам регионов заняться стратегией развития спортивной медицины

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта. Оно проходит в рамках международного форума «Россия — спортивная держава». Президент России Владимир Путин сделал несколько заявлений и дал поручения.

Президент Владимир Путин принял участие в пленарной сессии форума. Там глава государства, в частности, поблагодарил партнеров России, которые помогли в снятии санкций с Паралимпийского комитета РФ.

«Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций», — заявил президент.

Еще президент сообщил, что в стране построено более 370 тысяч спортивных сооружений. Ранее губернатор Алексей Текслер доложил, что в Челябинской области за последние годы введено в эксплуатацию около 100 крупных спортивных объектов.





На заседании Совета РФ по развитию физкультуры и спорта президент поручил кабмину, ФМБА и регионам заняться стратегией развития спортивной медицины в РФ до 2030 года. Также глава государства поддержал идею полного запрета вейпов на территории страны.





Еще президент поручил синхронизировать спорт, здравоохранение и просвещение детей, а также сказал, что школьные спортивные лиги по основным видам спорта должны появиться во всех регионах РФ.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что Челябинская область представила выставочный стенд на форуме. Там же губернатор Алексей Текслер дал старт второй волне регистрации на Парижский полумарафон. Спортивный потенциал региона оценили Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев.