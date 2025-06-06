Алексей Текслер принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Встречу провел глава государства

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в формате видеоконференции. В нем принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.

Основной темой обсуждения стал запуск новых национальных проектов, направленных на достижение ключевых целей развития России до 2030 года с перспективой до 2036 года. В своем выступлении Владимир Путин акцентировал внимание на важности новых национальных проектов как фундаментальных инструментов для формирования будущего страны. Президент отметил, что эти инициативы объединяют усилия всех уровней власти, бизнеса и научного сообщества для решения задач в таких сферах, как демография, экология, повышение уровня жизни граждан и цифровизация.

«Текущий год является во многом определяющим для технологического развития России. Важно четко понимать направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей, регионов, всей страны. Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство — и компаний, и научных центров, и предприятий»,— отметил Владимир Путин.

Также президент подчеркнул, что профильные нацпроекты должны быть проектами достижения технологического лидерства не по названию, а по сути.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил промежуточные итоги нацпроектов. Он сообщил, что в Челябинской областях по нацпроекту «Продолжительная активная жизнь» созданы фельдшерско-акушерские пункты и участковые больницы. Для медицинских учреждений купили новый транспорт. Михаил Мишустин также сказал, что задачи нацпроектов четко описывают результаты, которые увидят люди. Это современные поликлиники и больницы, детские сады, школы и аэропорты, новые дороги, коммунальная и другая инфраструктура.

Алексей Текслер отмечал значимость национальных проектов для Челябинской области во время обращения к депутатам Законодательного собрания.

«Приоритеты нашего региона — это развитие и гармоничная жизнь каждого человека. Именно на это направлены национальные проекты, реализуемые по всей стране и в нашем регионе по поручению президента. Мы продолжим работу по всем прежним и целому ряду новых направлений в новом цикле. Только в этом году бюджет национальных проектов в Челябинской области составляет более 40 миллиардов рублей»,— говорил губернатор.

Глава региона сообщал и о модернизации первичного звена здравоохранения в рамках президентской программы. По всему региону построят 18 новых медицинских объектов и проведут капремонт 80 существующих. Таких масштабов создания и модернизации медицинской инфраструктуры регион не знал даже в советские годы, подчеркивал Алексей Текслер. Есть планы по продолжению программы модернизации первичного звена на следующие пять лет: строительство поликлиник в Чурилово, на Северо-Западе Челябинска, в Миассе и других муниципалитетах.