Алексей Текслер принял участие в заседании Совета молодых ученых и специалистов

На встрече презентовали проекты квантовых технологий и аэрокосмической отрасли

Губернатор Алексей Текслер и председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах Совета при президенте Никита Марченков вместе с руководителями и учеными южноуральских вузов обсудили приоритетные направления развития научного потенциала региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



«Задача развития региона невозможна без развития научной, образовательной составляющей, и здесь отношение в целом к науке, к ученым, является основополагающим. Конечно, это процесс комплексный. Образование начинается с детского сада, со школы, в рамках допобразования. Все это приводит молодежь в науку»,— сказал на открытии заседания Алексей Текслер.

В регионе активно создаются условия, чтобы привлечь и закрепить молодых ученых. Им помогают в покупке жилья, в получении грантов на развитие научных проектов. Также в Челябинске строится межвузовский кампус мирового уровня и поддерживается участие южноуральских университетов в крупнейшей программе «Приоритет 2030».

Председатель Координационного совета Никита Марченков поблагодарил руководство региона за поддержку научных проектов.

Ученые презентовали проекты в направлении квантовых технологий, аэрокосмической отрасли.

«Буквально пару недель назад нам удалось успешно завершить испытания демонстратора посадочного модуля, оснащенного специальной двигательной установкой»,— отметил заведующий лабораторией «Ракеты-носители, космические и беспилотные летательные аппараты» ЮУрГУ Руслан Пешков.

В 2024 году в Челябинской области должно появиться пять лабораторий, а уже в 2026 году молодые ученые смогут проводить исследования в рамках межвузовского кампуса.