Алексей Текслер принял участие в стратегической сессии правительства РФ по цифровой трансформации

Челябинская область вошла в топ-5 регионов по развитию интернет-технологий

Сегодня, 6 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в стратегической сессии под председательством главы правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба правительства региона.

Стратсессия посвящена реализации инициатив социально-экономического развития в сферах цифровой трансформации и строительства.

По итогам прошлого года Челябинская область вошла в топ-5 регионов по обеспечению малонаселенных пунктов мобильным интернетом и в топ-10 по числу абонентов, использующих- мобильный интернет.

В регионе активно реализуется федеральный проект «Устранение цифрового неравенства». Это строительство сетей связи в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек.

За 3 года в рамках проекта волоконно-оптические линии связи и базовые станции сотовой связи созданы в 103 населенных пунктах Челябинской области, связью обеспечены 21,2 тысячи человек.

Отметим, в Челябинской области в 2023 году достигнут самый высокий в XXI веке показатель по вводу жилья. Введено в эксплуатацию 2,09 млн квадратных метров жилья — это на 19% выше запланированного федеральным проектом «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По поручению Алексея Текслера к 2030 году в регионе ежегодный ввод жилья должен быть увеличен до 3 миллионов кв. м. С задачей поможет справиться ввод комплексных проектов развития территорий.