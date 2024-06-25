Алексей Текслер принял участие в стратегической сессии под руководством Мишустина

На заседании обсуждали реализацию новых национальных проектов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил ряд инициатив по реализации новых национальных проектов на стратегической сессии, которую проводил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства региона.

На заседании Михаил Мишустин подчеркнул важность совершенствования деловой среды. Он отметил, что в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» войдут федеральные проекты, направленные на стимулирование предпринимательской инициативы, создание устойчивой занятости и повышение производительности труда и инвестиционной активности.

Отдельное внимание будет уделено малому и среднему бизнесу, чтобы в ближайшие 6 лет увеличение доходов на одного сотрудника таких организаций на 20% превысило темпы роста ВВП. Продолжится создание промышленных, техно- и бизнес-парков — к 2030 году планируется создать не менее 100 по стране.

«Малый и средний бизнес сегодня становится драйвером экономического роста в регионах. Благодаря ему создаются рабочие места, которые востребованы людьми, товары и сервисы, современные решения. Для него необходимо предусмотреть широкий набор инструментов помощи», — подчеркнул Михаил Мишустин.

В ходе обсуждения проекта «Эффективная и конкурентная экономика» Алексей Текслер внес на обсуждение ряд тезисов, сформированных Комиссией Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Напомним, губернатор Челябинской области является председателем Комиссии Госссовета по этому направлению.

Так, Алексей Текслер предложил продолжить реализацию программы льготного субсидирования для малого и среднего бизнеса.

«„Программы 1764“ запускалась в 2019 году в период ключевой ставки — 7,75% и даже тогда показала свою значимость, а при текущей ставке эта важность, очевидно — еще больше. Тем более МСП самый быстрорастущий сектор экономики и его вклад в эконономический рост существенен», — уточнил Алексей Текслер.

Также он предложил совершенствовать механизмы фабрики проектного финансирования в рамках федерального проекта «Повышение инвестиционной активности».

И увеличить финансирование по федеральному проекту «Производительность труда» с учетом уровня инфляции.

«Это ключевой проект для обеспечения экономического роста в условиях дефицита кадров. Он полностью доказал свою эффективность в предыдущем цикле. При этом наименее финансово емкий из всех нацпроектов», — отметил Алексей Текслер.