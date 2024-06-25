Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил ряд инициатив по реализации новых национальных проектов на стратегической сессии, которую проводил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства региона.
На заседании Михаил Мишустин подчеркнул важность совершенствования деловой среды. Он отметил, что в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» войдут федеральные проекты, направленные на стимулирование предпринимательской инициативы, создание устойчивой занятости и повышение производительности труда и инвестиционной активности.
Отдельное внимание будет уделено малому и среднему бизнесу, чтобы в ближайшие 6 лет увеличение доходов на одного сотрудника таких организаций на 20% превысило темпы роста ВВП. Продолжится создание промышленных, техно- и бизнес-парков — к 2030 году планируется создать не менее 100 по стране.
«Малый и средний бизнес сегодня становится драйвером экономического роста в регионах. Благодаря ему создаются рабочие места, которые востребованы людьми, товары и сервисы, современные решения. Для него необходимо предусмотреть широкий набор инструментов помощи», — подчеркнул Михаил Мишустин.
В ходе обсуждения проекта «Эффективная и конкурентная экономика» Алексей Текслер внес на обсуждение ряд тезисов, сформированных Комиссией Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Напомним, губернатор Челябинской области является председателем Комиссии Госссовета по этому направлению.
Так, Алексей Текслер предложил продолжить реализацию программы льготного субсидирования для малого и среднего бизнеса.
«„Программы 1764“ запускалась в 2019 году в период ключевой ставки — 7,75% и даже тогда показала свою значимость, а при текущей ставке эта важность, очевидно — еще больше. Тем более МСП самый быстрорастущий сектор экономики и его вклад в эконономический рост существенен», — уточнил Алексей Текслер.
Также он предложил совершенствовать механизмы фабрики проектного финансирования в рамках федерального проекта «Повышение инвестиционной активности».
И увеличить финансирование по федеральному проекту «Производительность труда» с учетом уровня инфляции.
«Это ключевой проект для обеспечения экономического роста в условиях дефицита кадров. Он полностью доказал свою эффективность в предыдущем цикле. При этом наименее финансово емкий из всех нацпроектов», — отметил Алексей Текслер.