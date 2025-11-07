Алексей Текслер принял участие в проекте «ГосВышка» Высшей школы экономики

Губернатор обсудил со студентами возвращение молодых специалистов в регион и ключевые направления развития Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил перед студентами Высшей школы экономики. Он прочитал участникам проекта «ГосВышка» лекцию в дисциплине «Государственные проекты развития: от идеи к управлению изменениями», рассказал о ключевых приоритетах развития возглавляемого региона и предложил совместить интересы, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу главы области.

Мероприятие было организовано в формате проектной мастерской. В нем участвовали 40 студентов из кампусов НИУ ВШЭ в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. Примечательно, что большинство присутствующих составили уроженцы Челябинской области.





Алексей Текслер подчеркнул важность прямого диалога с молодежью и выразил надежду, что полученные знания помогут студентам в профессиональной реализации, в том числе на благо их родного региона. Открывая встречу, губернатор предложил обсудить условия и мотивацию для возвращения выпускников из Москвы в области.

«Интерес у вас — общаться со мной как с экспертом в сфере госуправления, а мой интерес — чтобы, отучившись в престижном вузе, вы вернулись в родной регион. Будем совмещать интересы», — заявил Текслер.





В ходе мастерской губернатор подробно рассказал о ключевых приоритетах развития Челябинской области.





Он осветил вопросы промышленной базы региона, реализации национальных проектов, мер поддержки участников специальной военной операции, а также достижения в сферах строительства, здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Отдельное внимание было уделено туристическому потенциалу, промышленной робототехнике, формированию новых технологических компетенций и запуску производства современного общественного транспорта, включая трамваи, троллейбусы и электробусы. Губернатор также упомянул экологические инициативы региона.

«Мы активно реализуем национальные проекты, и многого достигли. В последний год активно возводим жилье. Внимание и приоритеты сегодня, конечно, направлены на улучшение качества, комфорта жизни. Если вы приезжаете в свои города, то видите, как меняется облик Челябинска, Магнитогорска, всех наших городов. Эти изменения видны», — подчеркнул Алексей Текслер.

Студенты получили возможность задать вопросы о перспективах развития региона, трудоустройстве молодых специалистов, молодежной политике и поддержке сельского хозяйства. В дискуссии также обсуждались развитие спорта, цифровая аналитика, роботизация, производительность труда, общественный транспорт, карьерные траектории в органах власти и диверсификация экономики.





Говоря о технологической конкуренции, губернатор отметил:

«Сегодня идет жесткая глобальная конкуренция за технологии. Ключевые игроки — Китай и США. И Россия тоже участвует в гонке. Искусственный интеллект, квантовые вычисления, промышленная робототехника и другие сквозные технологии критически важны. Наши решения в робототехнике сопоставимы с мировыми, софт импортозамещен, высока доля отечественных компонентов, но по плотности роботов мы пока отстаем. Роботизация — не про замену людей, а про закрытие кадрового дефицита и рост эффективности. Без ускоренного внедрения технологий мы не выйдем на темпы выше среднемировых. Ответ — переобучение и гибкие карьерные траектории».

Отдельный блок дискуссии был посвящен молодежной политике и созданию в Челябинской области министерства молодежи. Алексей Текслер сообщил о планах проведения в регионе федеральных молодежных мероприятий, поддержке студенческих отрядов и мерах по привлечению молодых специалистов в сферы образования и здравоохранения.