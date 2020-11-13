Алексей Текслер принял участие в международной конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России»

Встреча состоялась в онлайн-режиме.

Сегодня, 13 ноября, состоялась международная конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». Впервые встреча состоялась в онлайн-формате, до этого она 8 лет проходила в Троицке, Челябинская область.

В трёхдневных мероприятиях конференции «Расулевские чтения» приняли участие более 600 гостей из 18 стран.

Во встрече также принял участие губернатор Алексей Текслер, который во время приветствия участников форума подчеркнул, что Челябинская область стремится к равноправному открытому диалогу со всеми традиционными конфессиями.

«У нас сложилась устойчивая практика заключения соглашений о сотрудничестве. Мы постоянно встречаемся, общаемся, проводим мероприятия объединительного, культурного характера, эти мероприятия носят межконфессиональный характер, они открыты для любых религиозных организаций. Это организует почву взаимного приятия, общения и дружбы», — поделился глава региона.

Алексей Текслер также предложил включить в программу следующих Расулевских чтений подписание обновлённого соглашения о социальном партнерстве между Челябинской областью и Центральным духовным управлением мусульман, так как последнее заключалось пять лет назад.