Алексей Текслер принимает участие в XXII съезде «Единой России» в Москве

Губернатор Челябинской области рассказал о проделанной в регионе работе и дальнейших планах

Сегодня, 14 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Москве. Он возглавил региональную делегацию на XXII съезде «Единой России», который проходит в национальном центре «Россия». Глава региона принял участие во встрече с секретарями региональных отделений партии, совместном заседании высшего и генерального совета партии, а также в пленарном заседании съезда, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе проделана значительная работа по различным направлениям «Народной программы»: построено 15 школ и 61 детский сад, реконструировано и оборудовано 30 площадок для сдачи норм ГТО, 16 стадионов и 39 физкультурно-оздоровительных центров, обновлен парк общественного транспорта, закуплено свыше 1200 автобусов, трамваев и троллейбусов, запущены новые маршруты, повышены размеры соцвыплат и пособий нуждающимся.

«Это беспрецедентные темпы, которых никогда не знала Челябинская область. И сделано это во многом благодаря постоянной поддержке руководства страны, лично президента Владимира Путина и партии «Единая Россия»,— акцентировал Алексей Текслер.

Кроме того, по его словам, за последние пять лет в регионе сформирована комплексная система поддержки семей с детьми, финансируемая за счет федеральных и региональных средств. За это время направлено почти 110 миллиардов рублей.

«Сейчас наша задача — увеличить число многодетных семей на 35%, для этого реализуем меры соцподдержки и ежегодно индексируем соответствующие социальные выплаты»,— отметил Алексей Текслер.

Кроме того, в планах на ближайшие годы — строительство не менее 20 школ и 20 детских садов, ремонт как минимум 75 медицинских учреждений, обновление не менее четырех тысяч километров дорог, активная поддержка бойцов СВО и их семей и многое другое.

Алексей Текслер также подчеркнул, что активное участие в партийных проектах — это ключевая задача «Единой России» в 2025 году. В числе приоритетов — проекты в образовании и здравоохранении, сфере региональной инфраструктуры, поддержка молодежи. Одной из важных задач в 2025 году станет муниципальная реформа.

«Наша партия примет активное участие в выборах в органы местного самоуправления и Законодательное собрание области. Это по-настоящему важный этап, который определит дальнейшее социально-политическое развитие нашего региона. Предложим жителям программу, основанную на решении наиболее актуальных местных проблем, с учетом мнения и интересов людей»,— уточнил губернатор.