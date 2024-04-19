Алексей Текслер пригласил жителей Челябинской области на креативный форум

Он пройдет уже на следующей неделе

В Челябинске 24 и 25 апреля состоится форум «Российская креативная неделя». Эксперты в творческих профессиях поделятся опытом и расскажут, как продвигать проекты на уровень страны и мира. Принять участие в событии челябинцев призвал Алексей Текслер.

«Для Челябинской области это важное событие. У нас больше 9000 компаний, которые работают в сфере креативных индустрий, много успешных брендов. Делаем ставку в том числе на развитие этой отрасли», — отметил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что форум будет полезен всем, кто связан с творчеством. В первую очередь мероприятие будет полезным IT-специалистам, архитекторам, урбанистам, дизайнерам, кинопроизводителям, музыкантам, специалистам по рекламе и SMM.

Напомним, на этой неделе Алексей Текслер презентовал предстоящий форум на площадке ТАСС в Москве. В Челябинск приедут эксперты VK, Сбера, НМГ, Forbes, РБК, «Коммерсанта», «Союзмультфильма» и Союза дизайнеров России, режиссеры и продюсеры фильмов «Холоп» и «Холоп-2», сериалов «Интерны» и «Закрытая школа», члены киноакадемии.