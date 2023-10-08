Алексей Текслер пригласил жителей Челябинска посетить Сад камней

Его реконструкция завершилась на днях

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале предложил жителям Челябинска воспользоваться последними теплыми днями и посетить Сад камней, реконструкция которого завершилась в начале октября.

«Много лет Сад был забыт и заброшен. Но теперь, уверен, для многих он станет любимым местом отдыха. Тем более, что Сад камней не просто историческое название. Сюда привезли наши уникальные уральские камни»,— рассказал губернатор.

Отдельное внимание Алексей Текслер уделил фонтану в центре Сада. Он предложил горожанам написать в чат-бот в телеграме, что означает этот объект.

Напомним, проект реконструкции Сада камней представили в 2022 году. К работам приступили весной 2023 года. В Саду проложили дорожки, установили различные архитектурные формы, обустроили самый большой в городе сухой фонтан. Кроме того, в Саду камней установили открытую экспозицию уральских минералов.

Завершить работы изначально планировали ко Дню города. Однако подрядчик не успел уложиться в срок, и торжественное открытие запланировали на 1 октября.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечал, что Сад камней дополнит собой большую прогулочную зону вдоль реки Миасс, которая включает в себя новую набережную, Арт-сквер и сквер у дворца спорта «Юность».