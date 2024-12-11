Алексей Текслер пригласил пятилетнюю челябинку на губернаторскую елку

Глава региона подчеркнул, что у детей должен быть полноценный праздник

Сегодня, 11 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер на прямой линии поручил пригласить пятилетнюю челябинку с инвалидностью на губернаторскую елку. С такой просьбой в эфир обратилась мама девочки Екатерина.

«Сейчас, в прямом эфире, даю поручение сделать так, чтобы приглашение на губернаторскую елку у ребенка было»,— сказал он.

Алексей Текслер добавил, что в этом году сладкие подарки к Новому году получат почти 200 тысяч детей. Он подчеркнул, что, хоть пока в регионе и нет снега, важно, чтобы работа по проведению новогодних елок шла и у всех детей был праздник.

«Уверен, что коллеги со всем справятся. Эта работа у меня находится на особом контроле»,— подытожил губернатор.