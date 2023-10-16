Алексей Текслер пригласил к знакомству с Челябинской областью на выставке «Россия»

Масштабный форум стартует в День народного единства на ВДНХ

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Достижения и достопримечательности Челябинской области представят на международной выставке-форуме «Россия» 4 ноября. В День народного единства масштабная выставка стартует на ВДНХ. Каждый регион готовит свой стенд. Губернатор Алексей Текслер пригласил жителей страны посетить форум и узнать о Челябинской области много интересного.

Телеграм-канал международной выставки-форума «Россия, поехали!» опубликовал сегодня видео с Алексеем Текслером. Губернатор Челябинской области показал знаменитую Каменную реку нацпарка «Таганай». Он пояснил, что в старину Южный Урал называли Каменным Поясом. Поэтому неудивительно, что и река здесь есть каменная.

«И характер у жителей нашей области сформировался такой же твердый, крепкий. Людям с таким характером под силу любые задачи. Наши предки освоили горное дело, основали заводы, фабрики. В годы Великой Отечественной войны наша область снабжала армию новой техникой, оружием, боеприпасами. Именно тогда Челябинск стал легендарным Танкоградом. На Южном Урале благодаря нашему великому земляку Игорю Курчатову был построен первый в стране промышленный ядерный реактор, создан ядерный щит страны», — рассказал Алексей Текслер.

Он пояснил, что Челябинская область и по сей день остается надежной опорой страны. Познакомиться с достижениями и достопримечательностями региона губернатор пригласил гостей форума «Россия». Выставка-форум начнет работу на ВДНХ 4 ноября, стенд Челябинской области уже начали монтировать.