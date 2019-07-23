Алексей Текслер прибыл с рабочим визитом в Нязепетровск

Первым делом глава региона направился осмотреть строительство в местной школе.

Глава Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом прибыл в Нязепетровск сегодня, 23 июля. Первой точкой осмотра стала средняя общеобразовательная школа № 1, где в данный момент ведется масштабная реконструкция. Экскурсию по учебному заведению для главы региона провел директор СОШ № 1 Сергей Викулов.

«Сейчас заканчивается третий этап реконструкции школы. Во время первого этапа были построены спортивный зал и столовая, второй этап в 2011 году дал нам новый учебный корпус на 175 мест. В данный момент ведется реконструкция старого здания. В нем с 1955 года не делали капитальный ремонт, оно находилось в неудовлетворительном состоянии. В сентябре школа откроет свои двери, и все 600 учеников смогут заниматься в первую смену», — прокомментировал для сайта «Первый областной» директор школы Сергей Викулов.

Следующей точкой, куда прибыл глава региона, стал районный Дом Культуры. Алексей Текслер осмотрел здание, пообщался с детьми и пообещал им, что в танцевальном зале, где тяжело заниматься из-за духоты, будет установлен кондиционер.

