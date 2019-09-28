Алексей Текслер прервал отпуск главы Карталинского района

Сергею Ломовцеву придется вернуться и проконтролировать своевременное начало отопительного сезона.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отозвал из отпуска исполняющего обязанности главы Карталинского района Сергея Ломовцева. Причиной этого решения стали проблемы с началом отопительного сезона сразу в нескольких населенных пунктов района.

Алексей Текслер лично позвонил Сергею Ломовцеву и подчеркнул, что ему необходимо вернуться домой.

«У вас проблемы с теплом, еще не везде включили. Вы в отпуске, ваши заместители не могут назвать дату включения тепла. Мое решение такое: я вас отзываю из отпуска, возвращайтесь домой, наводите порядок», — обратился к Сергею Ломовцеву Алексей Текслер.

Напомним, что подавать тепло в дома южноуральцев начали 25 сентября, до 30 сентября отопление должно появиться во всех муниципалитетах.

Отметим, если у вас есть проблемы с отоплением, то вы можете обратиться на горячую линию, которая была создана по инициативе Государственной жилищной инспекции Челябинской области.