Алексей Текслер предупредил мэров о личной ответственности за экопроекты по работе с мусором

Губернатор потребовал от глав муниципалитетов поставить на контроль реализацию нацпроекта «Экология»

21 октября на совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал мэрам поручение лично контролировать ход реализации федеральных программ «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с ТКО», сообщает пресс-служба правительства региона. Поводом стал доклад министра экологии Южного Урала Сергея Лихачева.



По словам Сергея Лихачева, для успешной реализации федерального проекта по обращению с отходами необходим комплексный подход. Прежде всего это касается развития сети контейнерных площадок. Как отметил Алексей Текслер, в некоторых муниципалитетах ситуация с контейнерами до сих пор проблематичная.

«Первым этапом в организации безопасного обращения с ТКО является обеспечение населенных пунктов контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов. Такая работа ведется в регионе уже с 2019 года. За счет средств областного бюджета органами местного самоуправления приобретаются и ремонтируются существующие контейнеры, а также создаются новые контейнерные площадки. При этом, если в 2019 году средства были направлены исключительно на закупку контейнеров, то с 2020 года началось обустройство мест установки таких контейнеров», — сообщил министр.

Лихачев также напомнил, что с 2020 года из общего объема средств более 80 процентов идет на обустройство контейнерных площадок, соответствующих требованиям санитарных правил не только в части ее обустройства (твердое покрытие, ограждение, навес, от осадков), но и в части расположения относительно жилых домов, школ, детских садов.

«Еще раз обращаю ваше внимание, коллеги, на приоритетность своевременной и полной реализации мероприятий нацпроекта „Экология“. Наша область представлена в двух федеральных проектах в сфере безопасного обращения с отходами — это „Комплексная система обращения с ТКО“ и „Чистая страна“. По первому проекту в муниципальных образованиях идет создание контейнерных площадок и закупка контейнеров, по второму — рекультивация свалок и других объектов накопленного вреда окружающей среде. Мероприятия проектов реализуются практически в каждом муниципалитете. Главам необходимо взять под личную ответственность выполнение показателей федеральных проектов, свериться с индикативами, чтобы иметь понимание, в какой точке сейчас находитесь», — подчеркнул Алексей Текслер.

По данным Минэкологии Челябинской области, с 2019 года по конец лета 2021-го в регионе были организованы 243 новые площадки, обустроены более 3,6 тысячи ранее существовавших, закуплено больше 10 тысяч контейнеров. Средний показатель обеспеченности местами для сбора и вывоза мусора в области — 93,1 процента. В ближайшее время будет закуплено еще около тысячи контейнеров для установки в Челябинске, Миассе, Златоусте, Копейске, Троицке, Кыштыме, Озерске, Снежинске, то есть городах с населением свыше 35 тысяч человек. Контейнеры будут приобретены за счет средств из федерального (11 миллионов рублей) и областного (5 миллионов) бюджетов.