Алексей Текслер представил успешные соцпроекты на федеральной экспертной панели

На площадке обсуждали влияние социальной архитектуры на политику в регионах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на экспертной панели IX конгресса Российской ассоциации политических консультантов в Москве. Мероприятие проходило в Центре международной торговли под председательством директора Центра социальной архитектуры МГИМО МИД России Евгения Минченко. Встреча собрала глав регионов, представителей администрации президента, коммуникационных агентств и политических консультантов.

Ключевой темой обсуждения стала практика применения социальной архитектуры в политике регионов. Алексей Текслер в выступлении подчеркнул, что этот подход является неотъемлемой частью взаимодействия власти, жителей и бизнеса на Южном Урале.

«Наверное, любой проект, который вовлекает людей в то, чтобы делать большие, добрые и важные дела, мы можем считать проектом социальной архитектуры. Главное, чтобы такие проекты носили долгосрочный, системный характер, объединяли общество, работали на развитие региона и поддержку людей», — отметил глава региона.

Он представил ряд успешных практик, реализуемых в области. Среди них — масштабный передвижной фестиваль «Челябинская область — большая семья», который в 2025 году посетили более 200 тысяч человек и уникальный проект городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске.

Особое внимание губернатор уделил всесторонней поддержке участников СВО и их семей. Он рассказал о работе Единого центра поддержки и реабилитации, открытого в 2023 году.

Также были представлены образовательная программа «Друг с Юга Урала» для подготовки молодых лидеров и Штаб общественной поддержки «Единой России» как площадка прямой связи с гражданами.

В числе значимых гуманитарных инициатив Алексей Текслер выделил крупные церковно-общественные форумы, такие как «Расулевские чтения», «Петровские чтения» и форум «Рождественские образовательные чтения». Он отметил работу всероссийского студенческого медицинского отряда «Клиника» и студенческую стройку «Мирный атом» в Озерске.

Развитию гражданского общества способствует ежегодный Южно-Уральский гражданский форум. В 2026 году для поддержки НКО планируется открыть многофункциональный центр «Территория НКО» с собственным фондом целевого капитала для микрогрантов.